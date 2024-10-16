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Кантона раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за решение не платить деньги Фергюсону

Кантона раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за решение не платить деньги Фергюсону
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Известный в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона раскритиковал свой бывший клуб за решение перестать платить деньги Алексу Фергюсону. Шотландец, ранее тренировавший «МЮ», последние годы работал послом клуба и получал за это зарплату. В рамках оптимизации расходов «красные дьяволы» решили прекратить платить ему деньги.

«Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать в «Манчестер Юнайтед» всё, что захочет, до самой своей смерти. Такое решение клуба демонстрирует отсутствие уважения. Это абсолютно скандально! Сэр Алекс Фергюсон навсегда останется моим боссом. И я брошу всех руководителей «МЮ» в большой мешок с дерьмом», — приводит слова Кантона журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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