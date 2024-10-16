Рафаэль Варан раскритиковал футбольных агентов

Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в критическом ключе высказался о футбольных агентах. По его мнению, у игроков есть выбор: согласиться, чтобы тебя обманывали, или заниматься всеми документационными моментами самостоятельно.

«Я несколько раз менял своё окружение, мне приходилось ставить определённые барьеры перед родственниками или приехавшими посторонними людьми. В учебных центрах вас не учат тому, как менять свою социальную категорию, как управлять переменами в жизни с окружающими вас людьми. Я видел, у многих игроков не складывались карьеры и разрушались семьи. Проблема в конфликте интересов, а также в игроках, которые оказываются в центре всего этого.

Просто вся система агентов устроена так, что игрок не думает и не видит, что его используют в своих интересах. Когда у тебя появляется опыт, ты можешь увидеть все хитрости профессии футболиста. После этого у вас есть выбор: либо согласиться с тем, что тебя обманывают, и подписать контракт с агентом. Типа занимайтесь всеми делами, а я сосредоточусь на семье и игре. Либо же вы можете не согласиться с этим укладом, но тогда придётся самому тратить много сил. Футбол — особая индустрия», — приводит слова Варана RMC Sport.