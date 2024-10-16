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Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Подходим к матчу во всеоружии». Тренер «Балтики» Талалаев — о встрече с «Торпедо» в КР

«Подходим к матчу во всеоружии». Тренер «Балтики» Талалаев — о встрече с «Торпедо» в КР
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Торпедо». Встреча состоится сегодня, 16 октября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы подходим к матчу во всеоружии. Состав с претензией на достижение оптимального результата. Будет несколько игроков, которые играли в основе в последнем матче, а также остальные ребята, у которых нет постоянной игровой практики. Для этого у нас есть 27 человек», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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