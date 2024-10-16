Рио Фердинанд считает, что игрокам сборной Англии понравится работать с Тухелем

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что игрокам сборной Англии понравится работать с немецким специалистом Томасом Тухелем. Ранее сообщалось, что Тухель согласился возглавить национальную команду Англии.

«Думаю, игроки будут счастливы. Уверен, что они будут звонить тем, с кем Томас работал, и спрашивать, какой он. Нельзя исключать, что футболисты поначалу будут сомневаться в себе, но со временем Тухель воодушевит некоторых из них. Полагаю, он в первый же день расскажет игрокам, как он планирует выиграть трофей», — приводит слова Фердинанда британское онлайн-издание Mirror.

Последним местом работы 51-летнего Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. До этого Томас тренировал «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.