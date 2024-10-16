Главный тренер Хорватии Далич прокомментировал ничейный результат в матче с Польшей

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче 4-го тура Лиги наций с национальной командой Польши. Встреча состоялась вчера, 15 октября. К 26-й минуте сборная Хорватии повела 3:1, но итоговым результатом стала ничья — 3:3.

«Мы вели 3:1, играли хорошо. Но затем пропустили и позволили полякам вернуться в игру. Но в любом случае это был классный ответ на 0:1», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

В составе Польши отличились Пётр Зелиньски, Никола Залевски и Себастьян Шиманьски. За гостей забили Борна Соса, Петар Сучич и Мартин Батурина. С 76-й минуте хорваты играли в меньшинстве после удаления голкипера Доминика Ливаковича.