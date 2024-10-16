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Лусиано Гонду ответил, ожидал ли от себя высокой результативности в «Зените»

Лусиано Гонду ответил, ожидал ли от себя высокой результативности в «Зените»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о своей результативности после перехода в российский клуб.

«Ожидал ли, что начну карьеру в «Зените» так результативно? Нет, но очень старался помочь во всех матчах. Конечно, иногда получается, а иногда нет. Но важно быть ментально здоровым, ведь чемпионат длинный. Нужно много работать, чтобы играть на хорошем уровне. Чтобы команда находилась на первом месте», — приводит слова Гонду «Известия».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Зенит» пять матчей, в которых забил четыре мяча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями форвард не отметился.

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