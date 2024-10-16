Слуцкий — о работе в Медиалиге: исключено, даже если родственников возьмут в заложники

Российский тренер Леонид Слуцкий исключил вариант своей работы в Медиалиге в качестве главного тренера. Он допускает лишь амбассадорский контракт в качестве шоумена.

— Вас в Медиалиге ждать не стоит?

— Если это будет какая-то амбассадорская история или обязанности контракта, по которым я пришёл, постоял на бровке, пошутил – то да. Но именно как тренера команды…

— Исключено?

— Да. Ну просто вообще. Не знаю. Даже если всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет и всё прочее. И то я соглашусь, чтобы парочку вынесли уже, и на последнем скажу: «Ладно, я согласен», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».