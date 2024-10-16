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Гаскойн считает, что Александер-Арнольд будет успешен в «Реале»

Гаскойн считает, что Александер-Арнольд будет успешен в «Реале»
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Бывший английский нападающий Пол Гаскойн считает, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд добьётся успехов в «Реале», если перейдёт в мадридский клуб.

«Конечно, так и будет. Вы посмотрите, какого успеха в Испании добился Джуд Беллингем. Он отлично выступает за сборную, но на Евро-2024 был не так хорош. Потом я посмотрел его матчи в «Реале», он был великолепен», — приводит слова Гаскойна Sportscasting.

Александер-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». За первую команду он играет с 2016 года. Действующий контракт 25-летнего англичанина с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025-го. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» рассматривает возможность подписать Александер-Арнольда на правах свободного агента следующим летом.

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