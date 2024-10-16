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Лионель Месси превзошёл достижение Луиса Суареса 2011 года

Лионель Месси превзошёл достижение Луиса Суареса 2011 года
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, поучаствовавшим в четырёх и более голах в матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке после уругвайца Луиса Суареса. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
6 : 0
Боливия
1:0 Месси – 19'     2:0 Мартинес – 43'     3:0 Альварес – 45+3'     4:0 Альмада – 69'     5:0 Месси – 84'     6:0 Месси – 86'    

В матче 10-го тура отборочного турнира Аргентина — Боливия Лионель Месси забил три мяча и оформил две результативные передачи. Сборная Аргентины одержала победу со счётом 6:0. Аргентина возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира Южной Америки. Команда набрала 22 очка за 10 матчей.

Луис Суарес забил четыре мяча в матче с национальной командой Чили (4:0) в 2011 году.

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