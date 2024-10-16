Лионель Месси превзошёл достижение Луиса Суареса 2011 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, поучаствовавшим в четырёх и более голах в матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке после уругвайца Луиса Суареса. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

В матче 10-го тура отборочного турнира Аргентина — Боливия Лионель Месси забил три мяча и оформил две результативные передачи. Сборная Аргентины одержала победу со счётом 6:0. Аргентина возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира Южной Америки. Команда набрала 22 очка за 10 матчей.

Луис Суарес забил четыре мяча в матче с национальной командой Чили (4:0) в 2011 году.