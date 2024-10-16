Созин: в контракте Черчесова нет ничего про изучение казахского. Зачем создают проблемы?

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на критику в адрес Станислава Черчесова, который возглавляет сборную Казахстана. Накануне россиянин пошутил о казахском языке, что вызвало общественный резонанс.

«В Казахстане главная спортивная новость связана с Черчесовым. Целое министерство спорта обиделось, сделали заявление, что тот якобы оскорбил местный язык. Странно, что оскорблением там не считают, например, что внутри страны – от пограничников до работников отеля и кафе – все говорят на русском. И надписи везде – на русском, а не на казахском. Они на него просто дублируются с русского. Говорят ли там на казахском? Наверное, да. Это хорошо. Но местной речи я практически не слышал.

Здесь вот журналист на пресс-конференции решил показать себя так. Выступил за национальный язык. Хорошо ли это, патриотично? Наверное, да. Правда, я не уверен, что даже все местные журналисты его поняли. Но под огонь из-за шутки снова попал Черчесов. И тут как будто надо прояснить очевидную вещь: в сборную приехал иностранный тренер, в обязанности которого, буквально в контракт, изучение языка не входит. Как, скорее всего, не входило и в обязанности других иностранцев в сборной – насколько я знаю, тот же очень уважаемый мною Магомед Адиев говорил на пресс-конференциях на русском. И проблем из-за этого не было. Зачем их создают Черчесову?

Что можно было бы предложить Черчесову в этой ситуации? Пускай все пресс-конференции теперь, по его решению, проходят на казахском. Вопросы – только на нём. Сам Черчесов пускай отвечает на русском, но дальше – обязательный перевод. В условной сборной Уганды, если тренирует иностранец, наверняка есть штатный переводчик. Вот и тут пускай будет также.

И последнее. Я сомневаюсь, что если бы со Знарком повели себя так на Олимпиаде – в ответ проследовала бы улыбка. Или с Карпиным. Зная Черчесова, а он самодостаточный человек, думаю, реакция и какой-то ответ на эти обвинения в неуважении языка и такое поведение некоторых журналистов от него последует», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».