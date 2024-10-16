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«Не считаю, что это какая-то трагедия». Лусиано Гонду — о прерванной голевой серии

«Не считаю, что это какая-то трагедия». Лусиано Гонду — о прерванной голевой серии
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о том, что прервалась его голевая серия. Аргентинец не смог забить в двух матчах Российской Премьер-Лиги после того, как отметился голами в трёх играх подряд.

«Мне как нападающему всегда хочется забивать. Не буду скрывать, что получаю от этого большое удовольствие. Бывает, что не получается, ведь нам иногда противостоят сложные соперники. Не считаю, что моя прервавшаяся голевая серия — это какая-то трагедия. Наоборот, надо мыслить позитивно. Главное — баланс во всём», — приводит слова Гонду «Известия».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Зенит» пять матчей, в которых забил четыре мяча.

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