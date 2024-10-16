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Кечинов: потолок зарплат «Спартака» в € 2,5 млн — слишком много, чтобы просто играть в РПЛ

Кечинов: потолок зарплат «Спартака» в € 2,5 млн — слишком много, чтобы просто играть в РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о потолке зарплат в клубе.

«Спокойно отношусь к потолку зарплат. Я сторонник того, чтобы футболисты больше зарабатывали деньги, нежели получали. Не должно быть так, что с футболистом подписывают контракт на два-три миллиона и платят ему их, независимо от того, играет он или сидит на скамейке. Нужно сделать так, что, если игрок выполняет задачу, поставленную клубом, тогда зарабатывает эти деньги.

У нас и так очень большие зарплаты. Наши клубы не участвуют в еврокубках, но при этом получают такие огромные зарплаты. Я бы сделал потолок ещё меньше, чем € 2,5 млн. Играть в РПЛ… Будем говорить прямо — это не самый сильнейший чемпионат. 2,5 млн в год — это очень много для того, чтобы просто играть в РПЛ», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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