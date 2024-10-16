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Сборная Англии объявила о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера с 2025 года

Сборная Англии объявила о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера с 2025 года
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Немецкий тренер Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и другие немецкие клубы.

Временным главным тренером сборной Англии является Ли Карсли. Ранее под руководством Гарета Саутгейта национальная команда стала второй на чемпионате Европы 2024 года. В финале турнира сборная Англии проиграла испанцам со счётом 1:2.

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