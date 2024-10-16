Адвокат Мбаппе — об обвинении в изнасиловании: Килиан точно знает, чего не делал

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, намекнула на полную невиновность французского футболиста по сути предъявленных ему обвинений в изнасиловании.

«Он спокоен. Килиан точно знает, что сделал и чего не делал. Он точно это знает. Он следит за всем этим вопросом издалека. Повторяю, мы даже не знаем, есть ли жалоба в отношении Мбаппе. Не стесняйтесь сказать, если уже да», — приводит слова Кану-Бернар RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Мбаппе.