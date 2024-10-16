Томас Тухель: давно чувствовал личную связь с игрой в Англии

Немецкий тренер Томас Тухель прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Англии. Специалист возглавит национальную команду с 2025 года.

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавлять сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с игрой в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Иметь шанс представлять Англию — огромная привилегия, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.

Работая в тесном сотрудничестве с Энтони в качестве моего помощника тренера, мы сделаем всё возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Я хочу поблагодарить FA, в частности Марка и Джона, за их доверие, и с нетерпением жду начала нашего совместного пути», — приводит слова Тухеля официальный сайт FA.