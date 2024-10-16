Лусиано Гонду рассказал, с кем чаще всего общается в «Зените»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, с кем из одноклубников чаще всего общается.

«С Матео Кассьеррой и Вильмаром Барриосом. Мы стараемся встречаться в выходные дни. С бразильцами — тоже, но чаще с испаноговорящими ребятами.

Русские игроки «Зенита» зовут легионеров в баню, успели ли приобщить меня? Пока нет, но у меня есть такое желание. Я хочу посетить русскую баню», — приводит слова Гонду «Известия».

23-летний аргентинский нападающий перешёл в «Зенит» в августе 2024 года. Его предыдущим клубом был аргентинский «Архентинос Хуниорс», за который он выступал с 2023 года.