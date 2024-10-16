Головин рассказал, с кем из звёзд шоу-бизнеса познакомился в Монако

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, с какими звёздами шоу-бизнеса успел познакомиться в Монако.

«Честно, никаких контактов актёров и других звёзд нет. Ни с кем из шоу-бизнеса даже толком не знаком. Единственное, у меня есть друг Исмаил Якобс, который сейчас ушёл из «Монако» в «Галатасарай». Его бывшая девушка — самый популярный YouTube-блогер Германии. В принципе, это все знакомства», — приводит слова Головина «РБ Спорт».

28-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин с июля 2018 года выступает за команду французской Лиги 1 «Монако». В составе монегасков Головин сыграл 210 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 30 млн.