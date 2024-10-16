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В Футбольной ассоциации Англии прокомментировали назначение Тухеля на пост тренера

В Футбольной ассоциации Англии прокомментировали назначение Тухеля на пост тренера
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Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем высказался о назначении немецкого тренера Томаса Тухеля в национальную команду. Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года.

«Мы очень рады, что наняли Томаса Тухеля, одного из лучших тренеров в мире, и Энтони Барри, который является одним из лучших английских тренеров, чтобы поддержать его. Наш процесс подбора персонала был очень тщательным. Перед Евро у нас был план действий на случай непредвиденных обстоятельств, и мы точно определили, какие качества мы хотели бы видеть в тренере. С тех пор как Гарет ушёл в отставку, мы
изучили список кандидатов, встретились с несколькими тренерами и оценили их по этим
критериям. Томас произвёл на меня большое впечатление и выделялся своим обширным опытом и целеустремлённостью. Энтони — это талантливый англичанин, который также имеет международный опыт работы с Ирландией, Бельгией и Португалией.

По сути, мы хотели нанять тренерскую команду, которая дала бы нам наилучшие шансы на победу в
крупном турнире, и мы верим, что именно они сделают это. Томас и его команда сосредоточены на том, чтобы дать нам наилучшие шансы выиграть чемпионат мира в 2026 году.

Для болельщиков сборной Англии настали волнующие времена, и мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать Томаса и Энтони, когда они приступят к работе в январе», — приводит слова Буллингема официальный сайт FA.

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