В Футбольной ассоциации Англии прокомментировали назначение Тухеля на пост тренера

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем высказался о назначении немецкого тренера Томаса Тухеля в национальную команду. Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года.

«Мы очень рады, что наняли Томаса Тухеля, одного из лучших тренеров в мире, и Энтони Барри, который является одним из лучших английских тренеров, чтобы поддержать его. Наш процесс подбора персонала был очень тщательным. Перед Евро у нас был план действий на случай непредвиденных обстоятельств, и мы точно определили, какие качества мы хотели бы видеть в тренере. С тех пор как Гарет ушёл в отставку, мы

изучили список кандидатов, встретились с несколькими тренерами и оценили их по этим

критериям. Томас произвёл на меня большое впечатление и выделялся своим обширным опытом и целеустремлённостью. Энтони — это талантливый англичанин, который также имеет международный опыт работы с Ирландией, Бельгией и Португалией.

По сути, мы хотели нанять тренерскую команду, которая дала бы нам наилучшие шансы на победу в

крупном турнире, и мы верим, что именно они сделают это. Томас и его команда сосредоточены на том, чтобы дать нам наилучшие шансы выиграть чемпионат мира в 2026 году.

Для болельщиков сборной Англии настали волнующие времена, и мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать Томаса и Энтони, когда они приступят к работе в январе», — приводит слова Буллингема официальный сайт FA.