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Наумов: потолок зарплат «Спартака» плохо кончится, нельзя мерить всех под одну гребёнку

Наумов: потолок зарплат «Спартака» плохо кончится, нельзя мерить всех под одну гребёнку
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость, что в «Спартаке» ввели потолок зарплат — € 2,5 млн.

«Все такие административные решения никогда не приводили ни к чему хорошему. «Локомотив» в прошлом году тоже объявлял, что ввёл потолок зарплат. Многие клубы частенько так делали — проводили такую реформу и вводили потолок зарплат для футболистов. Ни к чему хорошему это не приводит, потому что каждый случай индивидуален.

Всех футболистов под одну гребёнку мерить нельзя. Одному футболисту можно платить € 200 тыс. в год, а другому — 2 млн. Это зависит от качества футболиста и его надобности клубу. Если вводить потолок зарплат, в конце концов получится так, что все футболисты будут на потолке. Это не совсем хорошо для футбола.

Уровень зарплат диктует рынок. Эта инициатива не будет выгодна с финансовой точки зрения. Может, это можно использовать в качестве отмазки для агентов: «Извините, больше мы дать не можем — у нас потолок». Но это плохо кончится. Если есть человек, достойный определённой зарплаты, — надо платить. Если нет — не надо платить. Потолок не будет выгоден ни экономически, ни спортивно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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