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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга. 23-летний аргентинский футболист перешёл в «Зенит» в августе 2024 года. Его предыдущим клубом был аргентинский «Архентинос Хуниорс», за который нападающий выступал с 2023 года.

«Очень нравятся здешняя архитектура, парки, достопримечательности и рестораны. Мы с девушкой ещё не успели всё посмотреть, но в ближайшее время обязательно сделаем это. Отдельно хочу отметить уровень нашей базы и инфраструктуры в целом, ну а «Газпром Арена» — само по себе удивительное сооружение. Впечатляет», — приводят слова Гонду «Известия».

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