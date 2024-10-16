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Леонид Слуцкий объяснил, зачем Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА

Леонид Слуцкий объяснил, зачем Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА
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Бывший тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о переходе в стан армейцев экс-полузащитника «Барселоны» и «Ювентуса» Миралема Пьянича.

«Пьянич приехал в ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. А для того, чтобы дать результаты ЦСКА – и чтобы ЦСКА завоевал то место, которое им хочется завоевать. И чтобы болельщики ЦСКА, которые уже есть, могли бы насладиться игрой большого мастера.

То есть Пьянич не даст тебе новую аудиторию. И цели приезда Пьянича, как и любого другого игрока, они глобально местечковые. Нацеленные на интересы этого клуба и тот результат, который этот клуб хочет показать», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

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