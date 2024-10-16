В FA после назначения Тухеля поблагодарили Карсли за работу в сборной Англии

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем поблагодарил временного тренера национальной команды Ли Карсли за работу. С 2025 года сборную Англии возглавит немецкий тренер Томас Тухель.

«Я хотел бы поблагодарить Ли за то, что он проявил инициативу и сделал всё, о чём мы его просили. Он очень талантливый тренер и играет важную роль в нашем становлении в сборной Англии. Теперь он сосредоточится на том, чтобы сохранить титул чемпиона Европы для молодёжной сборной летом», — приводит слова Буллингема официальный сайт FA.

В ноябре сборная Англии проведёт ещё два матча в Лиге наций под руководством Ли Карсли.