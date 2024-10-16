Камоцци — о потолке зарплат в «Спартаке»: он должен быть у всех команд — за этим будущее

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о введении потолка зарплат в московском клубе.

— Что касается введения потолка зарплат в «Спартаке», считаю, что он должен быть у всех команд в чемпионате, за двумя исключениями максимум. За этим будущее.

— Что может стать исключением?

— Статус звезды, — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Спартака» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 11 играх. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Деяна Станковича сыграют с «Краснодаром» на домашней арене. Игра состоится 19 октября, стартовый свисток главного арбитра раздастся в 16:30 мск.