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Владимир Кузьмичёв: неправильная история, если в «Спартаке» есть потолок зарплат

Владимир Кузьмичёв: неправильная история, если в «Спартаке» есть потолок зарплат
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Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв отреагировал на новость, что в «Спартаке» ввели потолок зарплат — € 2,5 млн.

«Потолок зарплат даёт определённое преимущество конкуренту. Я прочитал материал, который был опубликован, скорее всего, это мысли и инсайдерская информация, что такой потолок существует в «Спартаке». Но у меня сомнения, что он есть на самом деле. Тем более когда в «Спартак» приходят дорогостоящие игроки как по трансферу, так и по уровню зарплаты. Амбиции этого клуба всегда самые высокие. Если они этот потолок введут, явно будут проигрывать конкуренцию на трансферном рынке «Зениту». Думаю, это неправильная история, если она есть.

А у «Зенита» понятная позиция — во всех чемпионатах борются за первые места. Для этого есть финансовые возможности приглашать лучших игроков, которые изъявляют желание поехать в Россию. «Зенит» в обозримом будущем точно не будет делать у себя такую ситуацию», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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