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Федерация футбола Франции не хочет комментировать скандал Мбаппе с изнасилованием

Федерация футбола Франции не хочет комментировать скандал Мбаппе с изнасилованием
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В Федерации футбола Франции не хотят комментировать скандальные слухи по поводу возможной причастности форварда «Реала» Килиана Мбаппе к изнасилованию.

Как информирует L'Equipe, глава французской федерации Филипп Диалло воздерживается от комментариев. У него нет собственных источников информации в этой истории — он следит за развитием ситуации только через СМИ. В ближайшие дни Диалло не собирается делать публичных заявлений по поводу ситуации Мбаппе.

Напомним, ранее стало известно, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Мбаппе (по версии СМИ). При этом официальных подтверждений того, что именно Мбаппе находится в списке подозреваемых, до сих пор нет.

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