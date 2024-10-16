Окружение Мбаппе уверено, что на него была подана жалоба об изнасиловании — RMC Sport

Окружение нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе уверено, что на игрока была подана официальная жалоба об изнасиловании. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sport.

Согласно информации источника, окружение Килиана Мбаппе убеждено, что капитан сборной Франции теперь является объектом жалобы об изнасиловании, которую подали в Стокгольме. Вместе с тем сторона игрока сохраняет спокойствие, несмотря на ожидаемо долгий предстоящий судебный процесс.

Напомним, ранее Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом футболиста «Реала», намекнула на полную невиновность французского футболиста по сути предъявленных ему обвинений в изнасиловании.