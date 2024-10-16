Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в пятницу, 18 октября. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Акрон» играет в хороший футбол, агрессивный. Пытается много прессинговать, много контролировать мяч. В целом хорошая команда. Нас ждёт хорошая игра.

«Акрон» занимает восьмое место? Не бывает ничего незаслуженного. Команда на восьмом месте, она заслужила это своей игрой. Команда забивает, старается играть в атакующий футбол, и это приносит свои плоды», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».