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Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в пятницу, 18 октября. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» играет в хороший футбол, агрессивный. Пытается много прессинговать, много контролировать мяч. В целом хорошая команда. Нас ждёт хорошая игра.

«Акрон» занимает восьмое место? Не бывает ничего незаслуженного. Команда на восьмом месте, она заслужила это своей игрой. Команда забивает, старается играть в атакующий футбол, и это приносит свои плоды», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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