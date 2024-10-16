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Сергей Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сможет сыграть с «Акроном»

Сергей Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сможет сыграть с «Акроном»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед матчем 12-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в пятницу, 18 октября. Начало игры — в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеемся, что каждый игрок, который будет готовиться к матчу, сможет помочь. На сегодняшний день, помимо Глушенкова и Волкова, все остальные в строю. Надеюсь, что каждый из тех, кто поедет в Самару, готов будет принять участие в матче в той или иной степени.

Эракович последним играл из сборников, можем ли на него рассчитывать? Посмотрим, поговорим с ним, проанализируем состояние. Он должен появиться сегодня, после чего мы примем решение по поводу его участия в матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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