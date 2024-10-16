Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Глушенкова

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии нападающего Максима Глушенкова. Ранее Глушенков получил травму задней поверхности бедра в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).

«Есть ли новости по поводу сроков восстановления Глушенкова? Пока новостей нет, сейчас он занимается по индивидуальной программе. После следующего обследования можно будет более точно сказать сроки его возвращения в общую группу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В пятницу, 18 октября, «Зенит» встретится с «Акроном» в матче 12-го тура чемпионата России.