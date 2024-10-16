Защитник «Зенита» Родригао высказался о своём состоянии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао оценил свою физическую форму. В пятницу, 18 октября, «Зенит» встретится с «Акроном» в матче 12-го тура чемпионата России.

«Я совершенно точно чувствую себя готовым помогать команде, в хорошем состоянии нахожусь. Но, конечно же, период, когда только-только игрок возвращается после травмы — это период, который требует дополнительного внимания, чтобы не возникло каких-то осложнений, рецидива. Но моё собственное ощущение — я точно готов выходить на поле и помогать», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний Родригао не провёл ни одного матча. На его счету одна игра в Фонбет Кубке России.