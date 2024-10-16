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Защитник «Зенита» Родригао оценил важность товарищеского матча с «Войводиной»

Защитник «Зенита» Родригао оценил важность товарищеского матча с «Войводиной»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао высказался о товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча состоялась в субботу, 12 октября. «Зенит» одержал победу со счётом 4:1. Родригао провёл на поле второй тайм.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Соболев – 10'     1:1 Црномаркович – 25'     2:1 Соболев – 39'     3:1 Мантуан – 45+1'     4:1 Гонду – 48'    

«Это совершенно точно был особенный для меня матч. Думаю, для всей команды это была очень хорошая игра, чтобы не потерять игровой ритм, чтобы подготовиться как следует к возобновлению чемпионата. Для меня точно эта игра была чуть более особенной, потому что я вернулся на поле после повреждения.

Хороший был соперник, наши болельщики, наш стадион — замечательная атмосфера на трибунах. Поэтому, думаю, все получили большое удовольствие. Повторюсь, для меня чуть большее значение имела эта игра, чем для всех», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

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