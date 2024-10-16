Защитник «Зенита» Родригао оценил важность товарищеского матча с «Войводиной»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао высказался о товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча состоялась в субботу, 12 октября. «Зенит» одержал победу со счётом 4:1. Родригао провёл на поле второй тайм.

«Это совершенно точно был особенный для меня матч. Думаю, для всей команды это была очень хорошая игра, чтобы не потерять игровой ритм, чтобы подготовиться как следует к возобновлению чемпионата. Для меня точно эта игра была чуть более особенной, потому что я вернулся на поле после повреждения.

Хороший был соперник, наши болельщики, наш стадион — замечательная атмосфера на трибунах. Поэтому, думаю, все получили большое удовольствие. Повторюсь, для меня чуть большее значение имела эта игра, чем для всех», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».