Геркус: установление потолка зарплат — не компетенция спортивного директора «Спартака»

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о введении потолка зарплат в столичном «Спартаке».

«То, что Амарал установил потолок зарплат в «Спартаке» — это какое-то преувеличение, мне кажется. При всём уважении такие решения — это не компетенция спортивного директора», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ввёл в клубе потолок зарплат. Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше € 2,5 млн в год.