Нападающий ЦСКА Мусаев: на 100% уверен, что Файзуллаев уедет в Европу

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о партнёре по клубу, полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве. По словам форварда армейцев, узбекский хавбек в будущем будет играть в Европе.

«Когда я только пришёл, Файзуллаев подзадержался в сборной. На первой тренировке я обалдел, когда он обыграл соперника спиной. Скинул своим пацанам видео и сказал, что вживую даже не заметил, как он развернулся. Мастерюга. Я на 100% уверен, что он будет в Европе», — сказал Мусаев.

Напомним, 14 октября Файзуллаев был признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре по версии болельщиков. В сентябре Файзуллаев провёл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 6 млн.