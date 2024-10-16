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Лусиано Гонду оценил возможность попасть в сборную Аргентины после перехода в «Зенит»

Лусиано Гонду оценил возможность попасть в сборную Аргентины после перехода в «Зенит»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о шансах быть вызванным в сборную Аргентины.

«Считаю ли, что мои шансы могли снизиться из-за переезда в Россию? Спорная тема. Не думаю, что из-за перехода в «Зенит» я не смогу попасть в сборную Аргентины, «Зенит» — крепкая европейская команда, у нас собраны сильные футболисты. В эпоху цифровых технологий люди могут следить за любым чемпионатом. Достаточно включить интернет», — приводят слова Гонду «Известия».

23-летний аргентинский нападающий перешёл в «Зенит» в августе 2024 года. Его предыдущим клубом был аргентинский «Архентинос Хуниорс», за который он выступал с 2023 года.

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