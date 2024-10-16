Слуцкий: Дзюба до сих пор сильнее 80% форвардов из РПЛ

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о 36-летнем нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе, с которым поддерживает дружеские отношения. Специалист считает, что Дзюба, несмотря на возраст, сильнее большинства нападающих в чемпионате России. Слуцкий не понимает, почему форвард долгое время не мог найти себе новую команду.

«Дзюба – большой игрок, который на протяжении всей своей карьеры доказывал свою состоятельность. По крайней мере, в рамках чемпионата России. Куда бы он ни уходил в аренду, где бы он ни был – он везде доказывал свою эффективность.

Я же говорил во всех интервью, что те, кто возьмёт Артёма, сорвут джек-пот. И для меня, когда он столько времени находится без команды – что сейчас, что перед «Локомотивом» – это просто не укладывается в голове.

Он до сих пор сильнее как минимум 80% форвардов, играющих в РПЛ. И всё равно все продолжают сомневаться: «Хорош ли он для нас?» Да блин, хороши ли вы для него? Вот так надо ставить вопрос», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».