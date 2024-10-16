Слуцкий рассказал, как относится к переезду Миранчука и Чалова в слабые европейские лиги

Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, как относится к переезду Антона Миранчука и Фёдора Чалова в не самые сильные европейские лиги. Миранчук присоединился к швейцарскому «Сьону», Чалов перешёл в греческий ПАОК. Слуцкий считает, что никто не должен осуждать выбор спортсменов, которые решили попробовать свои силы за рубежом.

«Я столько читал всего: «Зачем Чалову ПАОК? Лучше бы он остался в ЦСКА». Или «Зачем Миранчуку в «Сьон»? Лучше бы он остался в «Локомотиве». Мы, к сожалению, никак не можем принять, что в условиях европейского бана у нас есть футболисты, которые хотят играть в еврокубках, европейских чемпионатах. Пережить в конце концов новый опыт – как жизненный, так и профессиональный.

Это удивительная история, потому мы бесконечно только осуждаем. Вот Костя Генич говорит: «Я не представляю, как бы поехал в ПАОК». Ну он и не представляет себя вне рамок «Матч ТВ». То есть он всю жизнь готов там работать, и это никто не осуждает. Или есть пример Игоря Акинфеева, который выдающаяся личность, всю жизнь в ЦСКА – вот так он построил свой профессиональный путь. И заслуживает нечеловеческого уважения.

А есть люди, которые едут, смотрят, пытаются что-то доказать, получить новый опыт. И это тоже путь. Почему этот путь нужно осуждать? Если Миранчук, Чалов или кто угодно посчитали, что сегодня им это интереснее и важнее – почему вообще кто-то осмеливается их осуждать? Это их жизнь, они её живут так, как хотят. Мне их выбор абсолютно понятен», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».