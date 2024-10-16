Мамардашвили: сосредоточен на том, чтобы помочь «Валенсии» остаться в Ла Лиге

Выступающий на правах аренды в «Валенсии» грузинский голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили заявил, что в этом сезоне ставит перед собой цель помочь «летучим мышам» сохранить прописку в Ла Лиге. После девяти туров «Валенсия» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде сохранить место в Ла Лиге. Буду усердно работать ради этого», — приводит слова Мамардашвили журналист Дэйв Окоп на своём сайте.

Напомним, «Ливерпуль» официально объявил о подписании 23-летнего Мамардашвили в летнее окно — 2024. Голкипер присоединится к английскому клубу перед началом сезона-2025/2026, а до этого продолжит выступать за «Валенсию».