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Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Балтика» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

«Балтика» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30
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Сегодня, 16 октября, в матче пятого раунда группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в следующий раунд уже прошли «Амкар-Пермь», ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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