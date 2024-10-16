«Балтика» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

Сегодня, 16 октября, в матче пятого раунда группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в следующий раунд уже прошли «Амкар-Пермь», ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.