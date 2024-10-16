Александр Медведев высказался о сложностях в поиске соперника для сборной России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о сложностях в поиске соперников для сборной России. Он призвал не критиковать Российский футбольный союз (РФС) за отсутствие соперника на октябрьском сборе. По его мнению, найти оппонента на товарищеский матч на уровне сборных гораздо сложнее, чем на уровне клубов. РФС делает всё возможное, чтобы находить для футбольной сборной соперников.

«На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов. Сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях. Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто. Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать всё, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Причиной бана стала напряжённая политическая обстановка в мире. Отстранение длится с февраля 2022 года.