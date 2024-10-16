Фердинанд считает, что сборная Англии сможет выиграть трофей при Тухеле

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о стиле игры команд Томаса Тухеля, который возглавил сборную Англии по футболу, а также заявил, что с немецким специалистом английская команда может выиграть трофей.

«Его команды играли агрессивно, напористо, тактически грамотно. Часто выходили в финалы и побеждали, так что, думаю, у Англии есть хорошие шансы выиграть какой-нибудь турнир с Тухелем. Я бы даже сказал, что это вполне возможно. Мы уже были в финалах. Что нужно ещё?» — приводит слова Фердинанда британское онлайн-издание Mirror.

Последним местом работы 51-летнего Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. До этого Томас тренировал «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.