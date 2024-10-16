Мостовой: Тухель — лучший вариант для Англии среди значимых свободных тренеров

Российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

«Не стану восхвалять Тухеля, но это лучший вариант среди значимых свободных тренеров. Сборная Англии — это команда, которая постоянно ставит цели выигрывать. Однако ничего не выигрывает уже столько времени, что многие уже задумываются: действительно ли англичане придумали футбол? Выигрывают все, кроме англичан.

Сам Тухель ничем не рискует. Это хороший тренер, наверняка у него большой штаб. Но сборная Аргентины тоже ничего не выигрывала. Взяли Скалони, о котором вообще никто не знал, — в итоге выиграли чемпионат мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.