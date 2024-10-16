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Комиссия РПЛ проверит качество поля на «Солидарность Самара Арене»

Комиссия РПЛ проверит качество поля на «Солидарность Самара Арене»
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Комиссия Российской Премьер-Лиги проверит качество поля на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре перед матчем 12-го тура чемпионата России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«17 октября на стадион «Солидарность Самара Арена» прибудет комиссия для проведения контроля качества поля», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Матч 12-го тура РПЛ «Акрон» — «Зенит» точно пройдёт в Самаре», — добавил источник.

Матч «Акрон» — «Зенит» состоится в пятницу, 18 октября. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» (26) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-го тура, «Акрон» (12) находится на восьмой строчке.

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