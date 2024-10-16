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«Нас никто никуда не зовёт!» Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе России в Азию

«Нас никто никуда не зовёт!» Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе России в Азию
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о перспективе перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«А российские клубы туда зовут? Их берут? Понимаете, когда мы начинаем говорить, что России надо в Азию, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем — пойти туда или не пойти?

Меня это поражает – нас никто никуда не зовёт, к огромному сожалению, а мы такие: «Ну чего, нам идти в Азию? – Да нет, не идти, Европа лучше». Да никто не зовёт!

Насколько я понимаю, даже если бы эта история реально могла бы состояться, юридическая казуистика – время выхода из УЕФА и принятия в АФК – все эти вопросы занимают несколько лет. Это без учёта того, что кто-то может быть против», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

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