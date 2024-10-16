Дмитрий Чистяков: верю, что ещё вернусь в сборную России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, рассчитывает ли ещё сыграть за сборную России. Футболист заявил, что верит в возможный вызов в национальную команду. Чистяков подчеркнул, что ему без разницы, с каким соперником играть.

– Ваш прогноз – ещё сыграете за сборную?

– В официальных играх – не знаю. Ведь никто не знает, что нас вернут. А в принципе ещё верю и надеюсь, что вернусь в сборную. Неважно, кто будет соперником, с кем и где будет эта игра. Просто верю, что ещё хотя бы раз надену экипировку сборной, – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России, как и клубы РПЛ, отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Отстранение длится с февраля 2022 года.