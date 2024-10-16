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Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал медиафутбол

Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал медиафутбол
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о стычке Артёма Дзюбы с футболистами «Амкала» в матче медийного турнира. Напомним, Дзюба пнул игрока «Амкала» после словесной перепалки. После этого медиаклуб решил покинуть поле в знак забастовки против применения физической силы. Слуцкий раскритиковал медиафутбол и объяснил поведение Дзюбы.

«Медиафутбол – это когда можно посылать друг друга матом, кричать, вести себя неспортивно с точки зрения профессиональных спортсменов. Вы представляете, что бы было в профессиональном футболе, если бы к арбитру столько раз обращались так, как в медийном футболе? И говорили то, что они говорят? Да там пожизненная дисквалификация!

В финале «Т-Лиги» совпало, что медийные команды приехали делать медиапроект. А Дзюба приехал выигрывать. Потому что он хочет выиграть всё, в чём он участвует. Неважно, мы играем в Codenames у меня дома или в «Т-Лиге».

А тут есть соответствующие признаки – борьба, мужское отношение, и не проходит, когда ты кого-то просто так послал. Поэтому тут совпали две несовпадающие системы, которые привели к пинку Дзюбы», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

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