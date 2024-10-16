Сёмин высказался о назначении Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение намецкого специалиста Томаса Тухеля в сборную Англии. Тухель возглавит национальную команду с 2025 года.

«Тухель — замечательный и очень квалифицированный тренер. Он работал в Англии, поэтому его вернули», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и другие немецкие клубы. Временным главным тренером сборной Англии является Ли Карсли.