Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркао: позволял себе немного пива в «Спартаке», чтобы заглушить тоску по дому

Маркао: позволял себе немного пива в «Спартаке», чтобы заглушить тоску по дому
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» Маркао ответил на вопрос, употреблял ли он пиво во времена своей игры в России. Бразилец признался, что пил слабоалкогольные напитки, чтобы меньше скучать по родине. При этом он отметил, что в «Спартаке» и России был счастлив. Но всё равно скучал по дому.

«Пил ли я пиво, когда играл за «Спартак»? Иногда. Бывало, что мы устраивали барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивали немножко пива с бразильскими друзьями, которые были у нас в Москве в то время. Но не подумайте, что мне было плохо в «Спартаке», просто я был далеко от дома, я с теплотой вспоминаю время в России», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 11 туров.

Материалы по теме
Всё об Амарале в «Спартаке». Потолок зарплат, трансферы, связь с Андреевым и другие детали
Эксклюзив
Всё об Амарале в «Спартаке». Потолок зарплат, трансферы, связь с Андреевым и другие детали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android