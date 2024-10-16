Маркао: позволял себе немного пива в «Спартаке», чтобы заглушить тоску по дому

Бывший форвард «Спартака» Маркао ответил на вопрос, употреблял ли он пиво во времена своей игры в России. Бразилец признался, что пил слабоалкогольные напитки, чтобы меньше скучать по родине. При этом он отметил, что в «Спартаке» и России был счастлив. Но всё равно скучал по дому.

«Пил ли я пиво, когда играл за «Спартак»? Иногда. Бывало, что мы устраивали барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивали немножко пива с бразильскими друзьями, которые были у нас в Москве в то время. Но не подумайте, что мне было плохо в «Спартаке», просто я был далеко от дома, я с теплотой вспоминаю время в России», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 11 туров.