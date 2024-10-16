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Булыкин: если Роналду захочет в «Спартак», он не пройдёт по потолку зарплат?

Булыкин: если Роналду захочет в «Спартак», он не пройдёт по потолку зарплат?
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новость, что в «Спартаке» ввели «потолок зарплат».

«Потолки зарплат всегда можно обходить. Клуб зачастую принимает разного рода решения: не брать кого-то после 30 лет, не брать игрока, если комиссионные агента больше определённого процента. Такие правила устанавливаются. Правда, устанавливаются они обычно владельцем клуба, а не спортивным директором. Все эти нюансы рассматриваются на трансферном комитете или вместе с владельцем клуба.

Если Роналду захочет в «Спартак», он не пройдёт по потолку зарплат? Если он захочет бесплатно перейти в «Спартак» с зарплатой € 3 млн, его не возьмут, что ли? Тут просто какие-то внутренние договорённости, чтобы не раздувать платёжную ведомость», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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