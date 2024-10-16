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Слуцкий: маленькие клубы говорили: «Нам не нужен Дзюба». Хорошо, боритесь за выживание!

Слуцкий: маленькие клубы говорили: «Нам не нужен Дзюба». Хорошо, боритесь за выживание!
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий не понимает, почему середняки и аутсайдеры РПЛ отказывались от Артёма Дзюбы в летнее трансферное окно. Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего окна. 36-летний форвард сразу стал одним из лидеров тольяттинцев.

«Дзюба — это лучший бомбардир чемпионатов России за все времена, которому принадлежат все рекорды, который безумно любит и умеет играть в футбол. Человек принципиально иного масштаба личности.

Для меня эта вещь настолько очевидна. И когда не самые большие клубы говорят: «Да не, мы Дзюбой не интересуемся…». Ну хорошо, боритесь за выживание», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

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