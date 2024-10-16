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Булыкин: не удивлюсь, если Месси выиграет «Золотой мяч» даже без появления в списке

Булыкин: не удивлюсь, если Месси выиграет «Золотой мяч» даже без появления в списке
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Бывший нападающий «Байера», «Аякса», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о претендентах на «Золотой мяч» — 2024. По словам Булыкина, скорее всего, престижнейшую индивидуальную награду получит нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Никто не понимает, как вручают «Золотой мяч», но Месси выигрывает. Не удивлюсь, если Месси опять выиграет даже без появления в списках претендентов. Если серьёзно, Винисиус — один из главных претендентов. В прошлом сезоне он всё выигрывал с «Реалом», всё время выступает. Я склоняюсь, что «Золотой мяч» отдадут ему», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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